iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легендарный англичанин предложил убрать из Лиги Чемпионов дополнительное время

Гари Линекер считает, что в плей-офф главного клубного турнира Европы после основного времени должны сразу идти пенальти.
Сегодня, 00:06
Гари Линекер / Getty Images
Гари Линекер / Getty Images

Легендарный английский форвард Гари Линекер предложил интересную реформу Лиги Чемпионов.

Экс-футболист считает, что из матчей плей-офф стоит убрать дополнительное время.

Читай также: Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2023/24: Атлетико обошел ПСЖ и Барселону

"Единственное, от чего сейчас стоит избавиться, чисто из справедливости - это дополнительное время, если после двух игр результаты равны. Я считаю, что нужно сразу пробивать пенальти.

На данный момент это дает хозяевам в ответном матче дополнительные полчаса на своем поле, что является преимуществом. Ни одна команда не должна иметь преимущества на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

В 1/8 финала команды играют ответный матч дома, потому что заслужили это своим выступлением на групповом этапе. В четвертьфиналах это не так.

Если на следующей неделе Арсенал сыграет с Баварией на Альянц Арене вничью, то будет дополнительное время и Бавария получит дополнительные полчаса на домашнем поле. Мне это не кажется справедливым, - сказал Линекер.

Отметим, что до этого розыгрыша Лиги Чемпионов в плей-офф 8 лет подряд не было ни одной серии пенальти, а на нынешней стадии 1/8 финала было сразу две. Произошли они в матчах Арсенал - Порту и Атлетико - Интер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Гари Линекер

Статьи по теме

Лига чемпионов: Барселона обыграла ПСЖ, Атлетико оказался сильнее Борусси Д Лига чемпионов: Барселона обыграла ПСЖ, Атлетико оказался сильнее Борусси Д
Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет
Реал - Манчестер Сити: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Лидер Барселоны высказался о шансах на победу в Лиге Чемпионов Лидер Барселоны высказался о шансах на победу в Лиге Чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Теннис00:55
Свитолина победила румынскую спортсменку в рамках Кубка Билли Джин Кинг
Европа00:49
Моя душа: Жена Судакова поделилась милыми фотографиями с дочкой
Европа00:06
Легендарный англичанин предложил убрать из Лиги Чемпионов дополнительное время
Вчера, 23:30
Европа23:30
Почеттино: Проблема Челси в недостатке стабильности и зрелости, но у этой команды большой потенциал
Европа23:03
Ман Сити нацелился на двух лидеров Баварии
Теннис22:32
Кубок Билли Джин Кинг-2024: онлайн-трансляция Украина - Румыния
Теннис22:29
Цуренко не без проблем справилась с румынской соперницей в рамках Кубка Билли Джин Кинг
Европа22:09
Президент Ла Лиги: У Переса слишком много влияния. Это плохо для футбола
Легкая атлетика21:33
Главная конкурентка Бех-Романчук в тройном прыжке пропустит Олимпийские Игры
Европа20:52
Один из важных игроков Реала близок к возвращению в старт после тяжелой травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK