Легендарный англичанин предложил убрать из Лиги Чемпионов дополнительное время

Гари Линекер считает, что в плей-офф главного клубного турнира Европы после основного времени должны сразу идти пенальти.

Легендарный английский форвард Гари Линекер предложил интересную реформу Лиги Чемпионов.

Экс-футболист считает, что из матчей плей-офф стоит убрать дополнительное время.

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"Единственное, от чего сейчас стоит избавиться, чисто из справедливости - это дополнительное время, если после двух игр результаты равны. Я считаю, что нужно сразу пробивать пенальти.

На данный момент это дает хозяевам в ответном матче дополнительные полчаса на своем поле, что является преимуществом. Ни одна команда не должна иметь преимущества на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

В 1/8 финала команды играют ответный матч дома, потому что заслужили это своим выступлением на групповом этапе. В четвертьфиналах это не так.

Если на следующей неделе Арсенал сыграет с Баварией на Альянц Арене вничью, то будет дополнительное время и Бавария получит дополнительные полчаса на домашнем поле. Мне это не кажется справедливым, - сказал Линекер.

Отметим, что до этого розыгрыша Лиги Чемпионов в плей-офф 8 лет подряд не было ни одной серии пенальти, а на нынешней стадии 1/8 финала было сразу две. Произошли они в матчах Арсенал - Порту и Атлетико - Интер.

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