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Довбик отметился ранним голом в ворота Атлетико

Теперь украинец единолично считается лучшим бомбардиром чемпионата Испании нынешнего сезона.
Сегодня, 15:24
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В субботу, 13 апреля, в Мадриде на Цивитас Метрополитано в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги сошлись Атлетико и Жирона.

Каталонскому коллективу удалось очень быстро выйти вперед. И снова не обошлось без участия Артема Довбика, который вышел в стартовом составе.

На 4-й минуте встречи форвард сборной Украины, будучи в одиночестве на дальней штанге, замкнул прострел в исполнении Яна Коуту.

Видео гола Артема Довбика:

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Стоит отметить, что данное взятие ворот стало для 26-летнего нападающего уже 17-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, что сделало его единолично лучшим бомбардиром турнира. 

К сожалению, эту игру пропускает Виктор Цыганков, который не попал в заявку каталонцев из-за проблем с икроножной мышцей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Ла Лига Жирона артем довбик

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Довбик отметился ранним голом в ворота Атлетико
Довбик отметился ранним голом в ворота Атлетико

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