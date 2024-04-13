Довбик отметился ранним голом в ворота Атлетико

В субботу, 13 апреля, в Мадриде на Цивитас Метрополитано в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги сошлись Атлетико и Жирона.

Каталонскому коллективу удалось очень быстро выйти вперед. И снова не обошлось без участия Артема Довбика, который вышел в стартовом составе.

На 4-й минуте встречи форвард сборной Украины, будучи в одиночестве на дальней штанге, замкнул прострел в исполнении Яна Коуту.

Видео гола Артема Довбика:

Quin inici de partit, EQUIP! 😍 pic.twitter.com/C75BoOuyat — Girona FC (@GironaFC) April 13, 2024

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Стоит отметить, что данное взятие ворот стало для 26-летнего нападающего уже 17-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, что сделало его единолично лучшим бомбардиром турнира.

К сожалению, эту игру пропускает Виктор Цыганков, который не попал в заявку каталонцев из-за проблем с икроножной мышцей.

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