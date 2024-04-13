Анчелотти: В матче с Ман Сити нам будет важно избегать потерь мяча

Наставник Реала считает, что у его команды есть проблемы с возвращением владения.

Наставник мадридского Реала высказался о матче с Мальоркой и предстоящем противостоянии с Ман Сити.

По словам итальянского специалиста, сегодняшняя игра была сложной, а в поединке Лиги Чемпионов будет важно минимизировать потери мяча.

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"Иметь преимущество перед воскресным матчем с Барселоной очень важно, такой была наша цель. Побеждать в гостях у Мальорки всегда сложно.

Команда в этом чемпионате выступает очень надежно и стабильно. Не всегда получается играть хорошо, но эта команда всегда борется.

Сегодня был очень сложный матч, Мурики очень хорошо играет головой. Я предпочел не выпускать Милитао в старте, подумал, что лучше выделить ему больше минут во втором тайме.

В матче с Манчестер Сити важно избегать потерь, потому что нам тяжело возвращать себе мяч. Но и нашим соперникам сложно отбирать мяч у нас", - заявил Анчелотти

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