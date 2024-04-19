Экс-игрок Реала: Мбаппе напоминает мне Роналду

Каземиро видит в Килиане те же качества, что и в Криштиану.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и экс-игрок мадридского Реала Каземиро поделился мыслями о Килиане Мбаппе.

По словам бразильского хавбека, по своим игровым характеристикам француз напоминает Криштиану Роналду.

"Мбаппе напоминает мне Криштиану Роналду. На поле он имеет голевое чутье. Вы должны волноваться из-за этого парня, потому что он забьет гол. Роналду был таким", - заявил Каземиро.

Напомним, ранее Килиан рассказал, изменит ли решение о будущем в случае выигрыша Лиги чемпионов.

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