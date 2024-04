Мбаппе признался, останется ли в ПСЖ, если выиграет Лигу чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением о своем будущем.

По словам футболиста, он не изменит своего решения, даже если французский клуб выиграет Лигу чемпионов.

"Может ли победа ПСЖ изменить мое решение относительно будущего? Нет, нет, нет", - отметил француз.

🚨 Kylian Mbappé when asked if PSG win can change his decision for the the future: “No, no, no”.



“I’m proud to wear PSG as I'm Parisien. I dream to win Champions League with PSG, we will try to go to Wembley”. pic.twitter.com/ITJTgFB2Nc