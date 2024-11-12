Мбаппе испытывает психологические проблемы - L'Equipe
Форвард Реала Килиан Мбаппе борется с психологическими проблемами, утверждает L’Equipe.
Издание ссылается на собственные источники в окружении француза, которые подтвердили эту информацию.
Они утверждают, что у Килиана начались некоторые ментальные проблемы после поездки в Стокгольм в октябре. Сейчас Мбаппе активно с ними борется, и этим можно объяснить его текущую форму.
"Называйте это как хотите, но у Килиана уже несколько месяцев есть психологическая проблема. Такие вещи сами собой просто так не решаются. Нужны время и работа, и она ведется совместно со специалистами", – сказал человек, ежедневно общающийся с Килианом.
Ранее также Пирес заявил, что Мбаппе должен адаптировать свою игру под Реал.
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