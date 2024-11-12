iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе испытывает психологические проблемы - L'Equipe

Француз активно работает над их решением.
Сегодня, 19:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Реала Килиан Мбаппе борется с психологическими проблемами, утверждает L’Equipe.

Издание ссылается на собственные источники в окружении француза, которые подтвердили эту информацию.

Они утверждают, что у Килиана начались некоторые ментальные проблемы после поездки в Стокгольм в октябре. Сейчас Мбаппе активно с ними борется, и этим можно объяснить его текущую форму.

"Называйте это как хотите, но у Килиана уже несколько месяцев есть психологическая проблема. Такие вещи сами собой просто так не решаются. Нужны время и работа, и она ведется совместно со специалистами", – сказал человек, ежедневно общающийся с Килианом.

Ранее также Пирес заявил, что Мбаппе должен адаптировать свою игру под Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Пирес: Мбаппе не является решающим игроком в Реале, ему нужно адаптироваться Пирес: Мбаппе не является решающим игроком в Реале, ему нужно адаптироваться
Дешам - о невызове Мбаппе: Это мое решение, так будет лучше Дешам - о невызове Мбаппе: Это мое решение, так будет лучше
Мбаппе не вызовут на матчи сборной Франции Мбаппе не вызовут на матчи сборной Франции
Мбаппе хотел приобрести клуб Лиги 1 летом Мбаппе хотел приобрести клуб Лиги 1 летом
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Полесье, Шахтер - Заря, Челси - Арсенал, Интер - Наполи, матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Атлетико, Ромы
просмотров
УПЛ: победы Шахтера и Динамо над претендентами в еврокубки
просмотров

Последние новости

Теннис21:59
Костюк рассказала, почему не сыграет за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Европа21:33
Известный рестлер принял участие в промо нового комплекта формы Дженоа Малиновского
Европа20:59
Защитник Манчестер Юнайтед сыграет в футбол впервые за 18 месяцев
Европа20:34
Воспитанник Реала завершил карьеру, не сыграв ни одного матча в профессиональном футболе
Теннис20:05
Первая ракетка Украины не сыграет за сборную в матче Кубка Билли Джин Кинг
Европа19:55
Мбаппе испытывает психологические проблемы - L'Equipe
Европа19:30
Челси ведет переговоры об очередном 100-миллионном трансфере
Европа19:28
Основной игрок Баварии определился со своим будущим
Европа18:59
Наставник европейской сборной может стать тренером Довбика в Роме
Европа18:45
УЕФА активно пользовался самолетом, хотя рекомендовали сборным меньше летать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK