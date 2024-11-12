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Пирес: Мбаппе не является решающим игроком в Реале, ему нужно адаптироваться

Французу пора понять, что в Мадриде он не главная звезда.
Сегодня, 16:36
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Экс-игрок сборной Франции Робер Пирес прокомментировал спад Килиана Мбапппе в Реале.

Напомним, что в текущем сезоне Мбаппе очевидно не в своей лучшей форме, у француза восемь голов в 16-ти поединках во всех турнирах.

Пирес признает, что что форварду нужно время привыкнуть к новым условиям, однако он и сам должен понять, что Реал - это не ПСЖ, и ему предстоит адаптировать свою игру.

"Он сталкивается с сильной критикой как во Франции, так и в Испании, так как сейчас не находится на пике формы. В данный момент он не является решающим игроком для Реала, не забивает и не создает много голевых моментов. 

Смена страны, команды и партнеров по игре – это непросто, особенно когда речь идет о клубе с лучшими игроками мира. Мбаппе должен принять эту критику, изменить свой стиль игры, признать, что он не в лучшей форме, и улучшить свою игру.

Мбаппе придется адаптироваться к этой ситуации и различным тактикам команды. Отклонить предложение Реала сложно для любого игрока.

Решение в том, чтобы Мбаппе адаптировался к тактическому стилю Реала, и задача Анчелотти – найти тактические решения, которые позволят использовать как Мбаппе, так и Винисиуса", - цитирует экс-футболиста Marca.

Ранее также Реал еще один вариант на позицию центрального защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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