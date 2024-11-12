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Реал может вернуть своего воспитанника из Серии А

Марио Эрмосо может вернуться в Испанию.
Сегодня, 15:10
Марио Эрмосо / Getty Images
Марио Эрмосо / Getty Images

Реал продолжает искать усиления линии защиты в январе, пишет Marca.

Напомним, ранее мадридцам пришлось даже перевести воспитанника из Кастильи в первую команду.

Также Реал рассматривает о возвращении еще одного воспитанника - Марио Эрмосо, который сейчас играет за Рому.

Напомним, что защитник является воспитанником Реала, однако большую часть карьеры провел в другом мадридском клубе - Атлетико.

29-летний Эрмосо лишь этим летом присоединился к Роме свободным агентом, однако он уже не против вернуться в Ла Лигу.

Ранее также сообщалось, что Реал получил отказ от хавбека сборной Хорватии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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