Дешам высказался о невызове Мбаппе в сборную

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал невызов Килиана Мбаппе в национальную команду.

По словам местного специалиста, он уже сказал все, что мог и не собирается раскрывать дополнительных деталей.

"Почему я не вызвал Мбаппе? Я уже сказал то, что должен был сказать. Здесь 23 футболиста, точка. Килиана среди них нет, спрашивайте о ком-то другом", - заявил Дешам

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан борется с психологическими проблемами .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!