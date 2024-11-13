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Дешам высказался о невызове Мбаппе в сборную

Рулевой "Les Bleus" отказался говорить о причинах этого решения.
Сегодня, 18:38

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал невызов Килиана Мбаппе в национальную команду.

По словам местного специалиста, он уже сказал все, что мог и не собирается раскрывать дополнительных деталей.

"Почему я не вызвал Мбаппе? Я уже сказал то, что должен был сказать. Здесь 23 футболиста, точка. Килиана среди них нет, спрашивайте о ком-то другом", - заявил Дешам

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан борется с психологическими проблемами .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дидье Дешам Килиан Мбаппе

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