Наполи хочет видеть во главе команды бывшего тренера Интера
Конте может возглавить неаполитанцев.
Наполи рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера, включая Антонио Конте, Джан Пьеро Гасперини из Аталанты и Винченцо Итальяно из Фиорентины.
По информации Il Mattino, клуб активно работает над приглашением Конте, чтобы заменить Франческо Кальцоне.
Читай также: Конте хотел бы возглавить Баварию
Предложение включает 3-летний контракт на 8 млн евро в год. Конте пока не принял решение.
Отметим, Гасперини и Стефано Пиоли также рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов, однако лишь в случае неудачи подписания Антонио.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!