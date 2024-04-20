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Наполи хочет видеть во главе команды бывшего тренера Интера

Конте может возглавить неаполитанцев.
Сегодня, 18:18
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Наполи рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера, включая Антонио Конте, Джан Пьеро Гасперини из Аталанты и Винченцо Итальяно из Фиорентины.

По информации Il Mattino, клуб активно работает над приглашением Конте, чтобы заменить Франческо Кальцоне.

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Предложение включает 3-летний контракт на 8 млн евро в год. Конте пока не принял решение.

Отметим, Гасперини и Стефано Пиоли также рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов, однако лишь в случае неудачи подписания Антонио.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Антонио Конте

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