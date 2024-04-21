Ключевой защитник Тоттенхэма выбыл до конца сезона из-за травмы
Итальянец не поможет своей команде в оставшихся играх.
Фулбек Тоттенхэма Дестини Удоджи получил травму на тренировке.
Ему была сделана операция на левом квадрицепсе, и он сейчас проходит реабилитацию с медицинским персоналом клуба.
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Ожидается, что игрок присоединится к команде не раньше предсезонной подготовки.
В нынешней кампании АПЛ на счету 21-летнего итальянца два гола и три ассиста в 28 матчах.
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