Ключевой защитник Тоттенхэма выбыл до конца сезона из-за травмы

Итальянец не поможет своей команде в оставшихся играх.

Фулбек Тоттенхэма Дестини Удоджи получил травму на тренировке.

Ему была сделана операция на левом квадрицепсе, и он сейчас проходит реабилитацию с медицинским персоналом клуба.

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Ожидается, что игрок присоединится к команде не раньше предсезонной подготовки.

В нынешней кампании АПЛ на счету 21-летнего итальянца два гола и три ассиста в 28 матчах.

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