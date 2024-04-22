Хавбек Реала определился со своим будущим
Лука Модрич хочет остаться в клубе.
Полузащитник Реала Лука Модрич определился со своим будущим, утверждает AS.
Напомним, контракт 38-летнего хорвата заканчивается этим летом, но клуб все еще не начинал переговоры о продлении.
Издание утверждает, что Модрич склоняется к тому, чтобы остаться в Мадриде еще на один сезон. А в оставшихся матчах хорват намерен доказать, что еще способен приносить пользу.
Если Модрич останется в Реале, то он станет самым возрастным игроком клуба в истории, побив рекорд Ференца Пушкаша.
Ранее также о своем будущем высказался Лукас Васкес.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!