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Хавбек Реала определился со своим будущим

Лука Модрич хочет остаться в клубе.
Сегодня, 17:50
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич определился со своим будущим, утверждает AS.

Напомним, контракт 38-летнего хорвата заканчивается этим летом, но клуб все еще не начинал переговоры о продлении.

Издание утверждает, что Модрич склоняется к тому, чтобы остаться в Мадриде еще на один сезон. А в оставшихся матчах хорват намерен доказать, что еще способен приносить пользу.

Если Модрич останется в Реале, то он станет самым возрастным игроком клуба в истории, побив рекорд Ференца Пушкаша.

Ранее также о своем будущем высказался Лукас Васкес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич

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