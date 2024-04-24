Челси установил клубный антирекорд после матча с Арсеналом

В матче 29-го тура АПЛ Челси установил клубный антирекорд.

Напомним, "синие" были разгромлены Арсеналом на Эмирейтс со счетом 5:0. Кстати, Челси впервые в своей истории проигрывает лондонское дерби с разрывом в пять матчей.

Кроме того, после этого тура на счету лондонцев 57 пропущенных голов, что уже является клубным антирекордом.

Ранее Челси лишь дважды в своей истории пропускал по 55 мячей за сезон, это случалось в 1995 и 1997 годах. При этом в текущем сезоне осталось еще шесть туров, чтобы установить окончательный антирекорд.

Ранее также легенда МЮ призвал Челси не увольнять Почеттино.

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