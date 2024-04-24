"Это было бы преступлением": легенда МЮ выступил против увольнения Почеттино

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд считает, что Челси нельзя увольнять Маурисио Почеттино.

Эксперт заявил, что со стороны Тодда Боули это было бы настоящим преступлением, так как потенциал у проекта огромен, а менеджеру нужно время для его реализации.

"Я думаю, что это было бы преступлением после того, как они вложили средства и подписали всех этих молодых талантов.

Потенциал, который они имеют, феноменален. У них фантастическая академия, которая работает очень хорошо. То, что они пригласили Маурисио и дали ему всего один сезон, чтобы интегрировать все это и при этом добиваться результатов, – это все равно, что ждать чудес. Я думаю, Боули должен дать ему время.

Они должны дать ему время, чтобы он заложил фундамент. Мы видели, что временами у команды была плохая дисциплина, была ситуация с пенальти и так далее. Он пытается сократить количество таких ситуаций.

Ему нужно время не только для того, чтобы внедрить тактику, но и создать культуру и прочее. С таким количеством новых игроков нельзя ожидать, что все это будет достигнуто в одночасье", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Ранее, напомним, "синие" разгромно уступили Арсеналу.

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