Манчестер Юнайтед активно ищет замену одному из основных защитников

Английский Манчестер Юнайтед планирует сделать по меньшей мере одно подписание в линию обороны летом.

Как сообщает журналист Стив Бейтс, манкунианцы активно ищут замену Рафаэлю Варану. Отмечается, что центрбек, которого подпишут должен быть значительно моложе француза.

Желание подписывать молодых игроков распространяется и на другие позиции, ведь новый совладелец «красных дьяволов» Сэр Джим Рэтклифф хочет концентрироваться на исполнителях, которых можно будет успешно перепродать в будущем.

Отметим, что известно о том, что в списке трансферных целей МЮ находится соотечественник и коллега по позиции 30-летнего Варана 24-летний Жан-Клер Тодибо, играющий за Ниццу, также принадлежащую Рэтклиффу.

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