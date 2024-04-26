Ярмоленко: Игроки Динамо понимают, если где-то потеряем очки, можно забыть о чемпионстве

В рамках 26-го тура УПЛ Динамо сыграет на выезде против Днепра-1. Лидер киевлян Андрей Ярмоленко поделился мыслями об этом матче и концовке сезона в целом.

По словам вингера "бело-синих", на каждый матч команда настраивается как на финал, ведь понимает, что терять очки крайне нежелательно.

«Чего стоит ожидать от следующего поединка с Днепром-1? Наверное, тяжелой игры, как для нас, так и для них. У нас свои задачи, у них - свои.

Наши матчи никогда ни для кого легкими не были, поэтому, повторюсь, ожидаем серьезную игру. Но у нас сейчас каждый поединок, словно финал. Хорошо понимаем, что, если еще где-то потеряем очки, о чемпионстве можно будет забыть", - сказал Ярмоленко в интервью клубной пресс-службе.

Матч Днепр-1 - Динамо состоится завтра, 27 апреля, в 13:00.

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