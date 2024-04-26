iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ярмоленко: Игроки Динамо понимают, если где-то потеряем очки, можно забыть о чемпионстве

"Бело-синие" к каждому матчу относятся как к финалу.
Сегодня, 13:28
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

В рамках 26-го тура УПЛ Динамо сыграет на выезде против Днепра-1. Лидер киевлян Андрей Ярмоленко поделился мыслями об этом матче и концовке сезона в целом.

По словам вингера "бело-синих", на каждый матч команда настраивается как на финал, ведь понимает, что терять очки крайне нежелательно.

«Чего стоит ожидать от следующего поединка с Днепром-1? Наверное, тяжелой игры, как для нас, так и для них. У нас свои задачи, у них - свои.

Наши матчи никогда ни для кого легкими не были, поэтому, повторюсь, ожидаем серьезную игру. Но у нас сейчас каждый поединок, словно финал. Хорошо понимаем, что, если еще где-то потеряем очки, о чемпионстве можно будет забыть", - сказал Ярмоленко в интервью клубной пресс-службе.

Матч Днепр-1 - Динамо состоится завтра, 27 апреля, в 13:00. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Андрей Ярмоленко

Статьи по теме

Динамо уверенно справилось с Полесьем, играя в большинстве Динамо уверенно справилось с Полесьем, играя в большинстве
Бывший легионер Динамо сменил клубную прописку Бывший легионер Динамо сменил клубную прописку
"Все вполне понятно": Ярмоленко оценил свои шансы сыграть на Евро-2024 "Все вполне понятно": Ярмоленко оценил свои шансы сыграть на Евро-2024
Никто держать не будет: Суркис высказался о возможном уходе Шапаренко Никто держать не будет: Суркис высказался о возможном уходе Шапаренко
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа16:07
Украинского защитника обвинили в расизме
Европа15:51
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа15:44
Тухель - о петиции в свою честь: Приятно, что люди хотят, чтобы я остался
Европа15:35
Спортсмен-вундеркинд поиздевался над фанатами Ливерпуля, вспомнив болезненное поражение Эвертону
Европа15:20
"Гонка двух лошадей": Клопп оценил борьбу за чемпионство АПЛ
Европа14:59
Один из европейских чемпионатов полностью отказался от VAR
Европа14:44
Куртуа: Чувствую себя даже лучше, чем ожидалось
Европа14:40
Пулишич: Удивлен, насколько сложные игры в Италии
Европа14:10
Стало известно, почему Ливерпуль отказался от услуг Аморима
Европа14:05
Лидер Баварии - о Мбаппе: Он бы вписался в нашу команду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK