iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лестер стал победителем Чемпионшипа

"Лисы" стали недосягаемыми для соперников, а повышение в классе обеспечили себе еще раньше.
Сегодня, 09:35
Лестер выиграл Чемпионшип / Getty Images
Лестер выиграл Чемпионшип / Getty Images

Лестер в матче 45-го тура Чемпионшипа одержал победу над Престоном со счетом 3:0 и выиграл второй английский дивизион.

Чемпионы Англии 2016 года за тур до финиша чемпионата обеспечили себе первой место в турнирной таблице, набрав 97 очков. Отставание Лидса и Ипсвича от лидера составляет семь баллов.

Читай также: Лестер может предложить новый контракт своему ветерану

Отметим, что возвращение в Премьер-лигу через год после вылета команда Энцо Марески обеспечила себе еще раньше.

На второе место, гарантирующее прямое повышение в классе, претендуют Лидс и Ипсвич. При этом первому осталось сыграть еще один матч, а второму - два.

Ранее сообщалось, что Лестеру предъявили обвинения в нарушении финансовых правил.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер чемпионшип чемпионат Англии

Статьи по теме

Тоттенхэм едва не отыгрался в дерби с Арсеналом, уступая в три мяча Тоттенхэм едва не отыгрался в дерби с Арсеналом, уступая в три мяча
Лестер вернулся в АПЛ спустя год после вылета Лестер вернулся в АПЛ спустя год после вылета
ESL Pro League Season 19: ENCE - GamerLegion, MOUZ - Bad News Kangaroos ESL Pro League Season 19: ENCE - GamerLegion, MOUZ - Bad News Kangaroos
Барселонская компания: Месси с друзьями посмотрел, как Бостон нанес третье поражение Майами в плей-офф НБА Барселонская компания: Месси с друзьями посмотрел, как Бостон нанес третье поражение Майами в плей-офф НБА
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились все четвертьфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:18
ESL Pro League Season 19: ENCE - GamerLegion, MOUZ - Bad News Kangaroos
НБА11:15
Барселонская компания: Месси с друзьями посмотрел, как Бостон нанес третье поражение Майами в плей-офф НБА
Бокс11:04
"Теперь понятия не имею, кто я": Нганну - о смерти сына
НБА10:44
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный сольный проход Мюррея возглавил рейтинг
Бокс10:24
Баффер обратился к Нганну после смерти его полуторагодовалого сына
Бокс10:22
Уайлдеру выбрали соперника на следующий после Чжилея бой
Лига Чемпионов10:00
Бавария - Реал: все что нужно знать про матч Лиги чемпионов
Европа09:35
Лестер стал победителем Чемпионшипа
Лига Чемпионов09:10
Много травм, рисков и особый джокер: Прогнозируемый состав Баварии на матч с Реалом в Лиге чемпионов
Европа и мир09:00
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина встретится в третьем матче с Китаем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK