Лестер стал победителем Чемпионшипа

"Лисы" стали недосягаемыми для соперников, а повышение в классе обеспечили себе еще раньше.

Лестер в матче 45-го тура Чемпионшипа одержал победу над Престоном со счетом 3:0 и выиграл второй английский дивизион.

Чемпионы Англии 2016 года за тур до финиша чемпионата обеспечили себе первой место в турнирной таблице, набрав 97 очков. Отставание Лидса и Ипсвича от лидера составляет семь баллов.

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Отметим, что возвращение в Премьер-лигу через год после вылета команда Энцо Марески обеспечила себе еще раньше.

На второе место, гарантирующее прямое повышение в классе, претендуют Лидс и Ипсвич. При этом первому осталось сыграть еще один матч, а второму - два.

Ранее сообщалось, что Лестеру предъявили обвинения в нарушении финансовых правил.

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