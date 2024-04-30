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Легенда Баварии - о матче с Реалом: Такие противостояния разжигают страсть

Оливер Кан пожелал удачи мюнхенцам накануне игры.
Сегодня, 17:21
Оливер Кан
Оливер Кан

Экс-голкипер мюнхенской Баварии Оливер Кан высказался о поединке немецкого клуба против Реала.

В своем аккаунте в X, немец пожелал удачи "красным" в полуфинале Лиги чемпионов.

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"Такие противостояния разжигают страсть футболистов. Вперед, Бавария", - написал Кан в соцсети.

Матч Бавария - Реал состоится уже сегодня, 30 апреля, в 22:00 по Киеву. На нашем сайте будет онлайн-трансляция матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария реал Оливер Кан

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