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"Есть план, как навредить им": Тренер Боруссии высказался о противостоянии с ПСЖ

Эдин Терзич уверен в силах своей команды.
Сегодня, 18:24
Эдин Терзич
Эдин Терзич

В рамках полуфинала Лиги Чемпионов Боруссия Дортмунд встретится с ПСЖ.

Наставник немецкого клуба Эдин Терзич поделился мыслями о предстоящем противостоянии.

"На групповом этапе мы увидели совсем другую игру против ПСЖ на нашем стадионе. Это был очень открытый матч, в котором мы были немного ближе к победе. Парижане сейчас находятся на пике своей формы, и мы должны показать себя лучше, чем тогда. Мы уверены, что покажем, что стали сильнее.

Остановить ПСЖ нелегко. Думаю, каждый соперник стремится помешать Килиану Мбаппе, но это не всегда срабатывает. Мы должны готовиться ко всему. Хорошо то, что мы уже многое пережили. Мы заслужили этот путь, пройдя через сложных соперников. 

Мы не должны слишком стараться, но мы должны быть уверены в своих силах. У нас есть план, как им навредить. Это будут две закрытые игры", - сказал Терзич.

Отметим, что первый матч Боруссия - ПСЖ состоится завтра, 31 апреля, в 22:00.

Отметим, что первый матч Боруссия - ПСЖ состоится завтра, 31 апреля, в 22:00. На нашем сайте будет доступен онлайн поединка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ПСЖ Боруссия Дортмунд

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