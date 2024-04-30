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Тренер сборной Бельгии - о Куртуа: Мы сосредоточены на тех игроках, которые в хорошей форме

Тибо не поедет на Евро-2024.
30 апреля, 19:54
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о готовности Тибо Куртуа сыграть на Евро-2024.

По словам немецкого специалиста, он не будет вызывать голкипера Реала, потому что сосредоточен на тех игроках, которые точно находятся в хорошей форме.

"По поводу этой ситуации сказано уже все, что можно. Я не хочу ситуации по типу синицы в руках и журавля в небе.

Я и мой тренерский штаб сфокусированы на игроках, которые находятся в хорошей форме", - сказал Тедеско.

Отметим, что Бельгия сыграет в одной группе с Украиной, Словакией и Румынией. На нашем сайте доступно расписание матчей сборной Украины на Чемпионате Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бельгия Тибо Куртуа

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