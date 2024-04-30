Довбик попал в шорт-лист итальянского топ-клуба

Украинец может продолжить карьеру в Серии А.

Наполи рассматривает возможность подписания форварда Жироны Артема Довбика как альтернативу Джонатану Дэвиду из Лилля.

По данным издания La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб ищет замену своему нападающему Виктору Осимхену, ввиду чего Довбик, а также Сантьяго Хименес (Фейеноорд) попали в шорт-лист неаполитанцев.

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В свою очередь Дэвид согласен перейти в Наполи, даже если клуб не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но для этого клуб должен убедить Лилль отпустить футболиста за менее чем 50 млн евро.

В текущем сезоне на счету Артема Довбика 19 голов и 5 ассистов в 31 матче Ла Лиги.

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