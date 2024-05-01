"Типичный Мадрид": Игрок Баварии прокомментировал результат матча с Реалом

Конрад Лаймер считает, что он и партнеры неплохо проявили себя в этой игре.

Футболист мюнхенской Баварии Конрад Лаймер поделился мыслями о матче с Реалом.

По словам австрийца, его команда отлично начала встречу, а затем что-то пошло не так.

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"Это только половина противостояния. Это была игра на подъеме и на спаде. Мы хорошо начали, но потом не очень. Это типичный Мадрид... Мы знаем их - они замедляют игру, а затем появляются, когда им это нужно.

В целом я считаю, что мы хорошо поработали. Все они - исключительные игроки. Нам еще есть за что играть, и мы знаем, на что способны", - сказал Лаймер.

Отметим, что ответный матч на Сантьяго Бернабеу состоится 8 мая в 22:00.

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