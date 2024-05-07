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Нойер - о полуфинале с Реалом: С таким соперником все всегда сводится к мелочам

Голкипер Баварии поделился мыслями о противостоянии с мадридцами.
Вчера, 22:59
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

В рамках ответного матча Реал на своем поле примет Баварию.

Вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер поделился мыслями о предстоящем противостоянии.

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"Все будет зависеть от того, кто будет лучшим в конкретный день. Первый гол будет самым важным. В матче с такой командой, как Реал все всегда сводится к мелочам. Обе команды сильны в атаке, но будут внимательно действовать по всему полю.

В этом стадионе есть что-то особенное, что-то историческое. В Европе вряд ли найдется другой такой стадион. Мы все взволнованы. Надо сохранять хладнокровие, когда все раскалено до предела на таком стадионе в матче против такой команды. Надо доверять себе. Надо превратить внешние факторы во что-то положительное. Мы постараемся это сделать", - сказал Нойер.

Матч Реал - Бавария состоится завтра, 8 мая, в 22:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария реал

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