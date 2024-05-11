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Моуринью может возглавить турецкий топ-клуб

"Особенный", кажется, нашел себе новую работу.
Сегодня, 15:54
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Жозе Моуринью рассматривает возможность стать главным тренером Фенербахче. Об этом сообщает издание Sabah.

Клуб из Стамбула ищет замену текущему тренеру Исмаилу Карталу и уже контактировал с португальцем.

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Отмечается, что сам "Особенный" положительно отреагировал на предложение от Фенербахче и склоняется к тому, чтобы его принять.

Напомним, последним клубом Моуринью была Рома, с которой он выиграл Лигу конференций, однако уже этой зимой был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче Жозе Моуринью

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