"Он мой герой": МакТоминей рассказал, как Моуриньо помог ему завоевать уважение игроков Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей вспомнил времена, когда команду тренировал Жозе Моуриньо.

Именно при португальце 27-летний шотландец дебютировал в первой команде манкунианцев. В те годы "Особенный" стал для футболиста настоящим героем.

"В доме моих бабушки и дедушки висит фотография, на которой я дебютирую в Лиге чемпионов, стоя рядом с Жозе Моуриньо", - цитирует игрока Manchester Evening News.

"Они любили его, потому что он подарил мне этот момент. Он дал мне эту первую возможность, поэтому он всегда будет моим героем. Я буду вечно благодарен за все, что он сделал для меня".

Источник: Getty Images

МакТоминей также вспомнил момент с тренировки "красных дьяволов", когда тренер попросил его проявить больше уважения к старшим игрокам.

"Помню, когда я впервые начал тренироваться с основной командой, я вступил в спор с парой игроков старшего возраста по поводу того, как проходит тренировочный матч".

"Эшли Янг был одним из них, и, поверьте мне, он может за себя постоять. Мне тогда было всего 17 или 18 лет, но я не был рад, что наша команда проигрывает, и, возможно, я зашел слишком далеко".

Источник: Getty Images

Читай также: Уровень самовлюбленности зашкаливает: Игрок Манчестер Юнайтед сделал тату со своим лицом на спине

"Жозе отвел меня в сторону и сказал: "Ты не можешь так разговаривать со старшими профессионалами". Он сказал мне, что они будут уважать меня за то, что я постоял за себя и за то, что у меня есть огонь в сердце, но сначала мне нужно было сделать так, чтобы они были на моей стороне".

"Думаю, он знал, что моя реакция была хорошей – потому что я хотел добиться успеха. Это заставило меня о многом задуматься. Оглядываясь назад, возможно, это было испытанием. Он всегда проявлял интерес. И он с восторгом рассказывал о своем опыте в Шотландии".

Ранее стало известно, что представитель турецкого чемпионата контактировал с Жозе Моуриньо и обсудил потенциальное сотрудничество.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!