Тен Хаг - о матче с Арсеналом: Без 7 игроков стартового состава мы дали бой одной из лучших команд лиги

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал итоги матча против Арсенала.

Напомним, "канониры" добыли очень непростую победу на Олд Траффорд, которая очень важна в контексте чемпионской гонки.

Нидерландец считает, что команда хорошо себя проявила с учетом травмированных игроков и сложности соперника. Также тренер снова заявил, что в результатах клуба виноваты травмы.

"Мы можем смотреть в глаза фанатам. В понедельник это точно было невозможно, но видно, что болельщики нас поддерживают, и сегодня мы им отплатили. Это должно стать стандартом.

Правильное отношение к делу – вот с чего все начинается. Мы должны формировать его в течение недели и в день игры быть готовыми. Сегодня так и было. Нам не хватало семи игроков стартового состава, но мы дали бой одной из лучших команд лиги.

У нас проблемы, и проблемы стоят нам нужных результатов. Но я не знаю, где мы должны быть, когда у нас все здоровы. Когда все игроки доступны, ты набираешь больше очков. Особенно это касается обороны, мы даем создавать много моментов и пропускаем много голов. В прошлом сезоне мы лидировали по сухим матчам в АПЛ", - приводит слова специалиста Sky Sports.

Ранее также к критике Манчестер Юнайтед присоединился Уэйн Руни.

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