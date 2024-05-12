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Тен Хаг - о матче с Арсеналом: Без 7 игроков стартового состава мы дали бой одной из лучших команд лиги

В целом, наставник доволен игрой своей команды.
Вчера, 22:04
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал итоги матча против Арсенала.

Напомним, "канониры" добыли очень непростую победу на Олд Траффорд, которая очень важна в контексте чемпионской гонки.

Нидерландец считает, что команда хорошо себя проявила с учетом травмированных игроков и сложности соперника. Также тренер снова заявил, что в результатах клуба виноваты травмы.

"Мы можем смотреть в глаза фанатам. В понедельник это точно было невозможно, но видно, что болельщики нас поддерживают, и сегодня мы им отплатили. Это должно стать стандартом.

Правильное отношение к делу – вот с чего все начинается. Мы должны формировать его в течение недели и в день игры быть готовыми. Сегодня так и было. Нам не хватало семи игроков стартового состава, но мы дали бой одной из лучших команд лиги.

У нас проблемы, и проблемы стоят нам нужных результатов. Но я не знаю, где мы должны быть, когда у нас все здоровы. Когда все игроки доступны, ты набираешь больше очков. Особенно это касается обороны, мы даем создавать много моментов и пропускаем много голов. В прошлом сезоне мы лидировали по сухим матчам в АПЛ", - приводит слова специалиста Sky Sports.

Ранее также к критике Манчестер Юнайтед присоединился Уэйн Руни.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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