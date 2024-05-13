Постекоглу - о Сити: Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как они выиграют

Главный тренер Тоттенхэма Эндж Постекоглу заверил фанатам, что "шпоры" намерены дать настоящий бой Манчестер Сити.

Напомним, во вторник, 14 мая, Тоттенхэм примет дома Сити в рамках перенесенного 34-го тура АПЛ. Этот матч может во многом решить исход чемпионской гонки в Англии.

Постекоглу подчеркнул, что его команда намерена выиграть этот матч, они не собираются дарить "горожанам" простые три очка и чемпионский титул.

"Вы думаете, большинство наших болельщиков не захочет, чтобы мы победили? Я так не думаю. Я думаю, что большинство наших болельщиков создадут атмосферу, которую они всегда создают на наших матчах.

Это игра, которую нам нужно выиграть, и это именно то, что мы попытаемся сделать. Манчестер Сити еще не выиграл этот матч, и если вы думаете обратное, то это становится проблемой, будто мы расстилаем для них красную дорожку, а я не собираюсь этого делать.

Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как они выигрывают. Это не в моем стиле", - приводит слова Постекоглу Sky Sports.

Ранее также Постекоглу обратился к фанатам, которые хотят поражения Тоттенхэма.

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