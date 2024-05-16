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Ювентус - обладатель Кубка Италии

Туринцы обыграли в непростом матче Аталанту.
Сегодня, 00:18
ФК Ювентус / Getty Images
ФК Ювентус / Getty Images

В среду, 15 мая, в рамках финала Кубка Италии встретились Аталанта и Ювентус. Победу одержали туринцы со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре был забит на четвертой минуте усилиями форварда Душана Влаховича. Сербский футболист удачно реализовал выход 1 на 1 с голкипером.

Источник: Getty Images

В оставшееся время игры номинальные хозяева владели мячом, однако ничего серьезного создать у чужих ворот так и не смогли.

В свою очередь опасные контратаки "старой синьоры" приносили намного больше проблем соперникам, ввиду чего те были вынуждены следить и за обороной, боясь натиска соперника.

Статистика матча Аталанта - Ювентус финала Кубка Италии

Аталанта - Ювентус 0:1
Гол: Влахович, 4

Ожидаемые голы (xG): 0.74 - 1.62
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 13 - 9
Удары в створ: 0 - 2
Фолы: 13 - 9  
Угловые: 2 - 2

Аталанта: Карнезекки, Дзаппакоста (Хатебур, 59), Джимшити, Хин (Скальвини, 59), де Рон (Толои, 65), Руджери, Пашалич (Миранчук, 59), Копмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе (Туре, 46), Лукман.

Ювентус: Перин, Камбьязо (Веа, 81), Данило, Бремер, Гатти, Рабьо, Николусси-Кавилья (Миретти, 62), Маккенни, Кьеза (Йылдыз, 69), Влахович (Милик, 81), Айлинг.

Предупреждения: Хин (17), Влахович (55), Джимшити (78), Бремер (90), Толои (90+6).

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