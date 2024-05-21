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Бывший игрок Манчестер Сити может возглавить Баварию

Компани попал в сферу интересов мюнхенцев.
Сегодня, 18:18
Венсан Компани / Getty Images
Венсан Компани / Getty Images

Бавария начала переговоры с Венсаном Компани, которого рассматривают как кандидата на пост главного тренера.

По данным Sky Sport, первые переговоры уже прошли, и многие руководители клуба считают Компани перспективным специалистом.

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С 2022 года Венсан возглавляет Бернли. По итогам нынешнего сезона его команда заняла 19-е место в АПЛ и вылетела из чемпионата.

Напомним, с 1 июня мюнхенцы официально останутся без тренера. Нынешний наставник Томас Тухель покинет клуб.

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