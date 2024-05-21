Бавария может усилиться одним из талантливых полузащитников ПСЖ

Хавбек ПСЖ Хави Симонс может перейти в Баварию. Об этом сообщает Sky Sport.

21-летний нидерландец является одной из трансферных целей мюнхенского клуба. Спортивный директор Баварии Макс Эберль, который ранее работал над арендой Симонса в РБ Лейпциг, высоко оценивает игрока.

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Однако трансфер будет сложным – Баварии нужно освободить место в составе. Стоимость трансфера оценивается в 60-70 миллионов евро.

В свою очередь сам Симонс хочет определиться со своим будущим до начала Евро-2024, чтобы его агент во время турнира смог подыскать ему новую команду.

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