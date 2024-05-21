Отвисла челюсть от восторга: Мбаппе влюбился в незнакомку во время отдыха в Каннах

Француз уже стал мемом в соцсетях.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе был замечен на отдыхе в Каннах вместе со своим одноклубником Усманом Дембеле.

Футболист стал крайне обсуждаемой особой в соцсетях после видео, на котором он с восхищением смотрел на незнакомую девушку.

Фанатам игрока стало интересно, на кого же Килиан так отреагировал, и докопались до истины! Ей оказалась начинающий блогер Леа, на аккаунт которой подписаны более 10 тысяч человек.

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Пользователи на различных форумах уже обсудили хороший вкус на девушек у француза, осознав, чего нападающий так отреагировал.

Источник: The Sun

Напомним, летом Мбаппе станет свободным агентом. Вероятно, его следующим клубом будет Реал.

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