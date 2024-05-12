Фанаты ПСЖ провели акцию прощания с Мбаппе

Однако не всем болельщикам это пришлось по душе.

В воскресенье, 12 мая, ПСЖ играет с Тулузой в рамках 33-го тура Лиги 1, для парижан это последний домашний матч в сезоне.

А потому фанаты столичного клуба решили попрощаться с Килианом Мбаппе, который летом присоединится к мадридскому Реалу.

Стоит отметить, что не все оказались рады такому событию, как пишут французские СМИ, часть болельщиков решила не приходить на матч.

Однако пришедшие ультрас провели красивую акцию прощания с форвардом. На одной из трибун развернули баннер с изображением Мбаппе в футболке ПСЖ на фоне золотого лаврового венка.

Также на трибуне был вывешен баннер с надписью: "Дитя парижского пригорода, ты стал легендой ПСЖ". Однако даже, при объявлении диктором Килиана часть трибун Парк-де-Пренс ответила свистом.

Ранее также сообщалось, что Мбаппе пришлось сильно умерить свои аппетиты ради контракта с Реалом.

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