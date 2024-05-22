Ливерпуль поборется с Реалом за одного из самых перспективных защитников Европы

Лени Йоро может перебраться в стан мерсисайдцев.

Английский Ливерпуль может серьезно усилиться под приход преемника Юргена Клоппа Арне Слота.

Как сообщает издание L'Equipe, «красные» поборются с Реалом за центрбека Лилля Лени Йоро.

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Тем не менее, приобрести 18-летнего француза будет очень трудно, поскольку, «доги» будут требовать за свой главный актив от 90 до 100 млн евро.

В текущем сезоне Йоро провел 44 матча во всех турнирах, забив 3 гола.

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