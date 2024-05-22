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Новый тренер Ливерпуля хочет видеть в клубе одноклубника Трубина

Кекчю может оказаться в стане "красных".
Вчера, 22:52
Оркун Кекчю / Getty Images
Оркун Кекчю / Getty Images

Арне Слот хочет пригласить Оркуна Кекчю в Ливерпуль. Об этом сообщает издание Fotospor.

Полузащитник Бенфики ранее провел пять сезонов в Фейеноорде под руководством Слота, где сыграл почти сотню матчей.

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Бешикташ также заинтересован в Кекчю. Спортивный директор клуба Самет Айбаба наблюдал за ним в матче Лиги Европы, где Бенфика победила Марсель (2:1).

При этом, стоимость трансфера Кекчю пока неизвестна, но португальский клуб купил его за рекордные 25 млн евро.

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