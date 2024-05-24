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Директор Ювентуса призвал сократить количество команд в Серии А

По мнению представителя туринской команды, итальянский футбол сейчас в упадке.
Сегодня, 13:18
Франческо Кальво / Getty Images
Франческо Кальво / Getty Images

Коммерческий директор Ювентуса Франческо Кальво высказался за идею о желании сократить количество команд в Серии А. 

"Для нас важно изменить формат лиги, сократив количество профессиональных команд, что в сочетании с реформой контрактов игроков, обеспечивающей большую гибкость, могло бы пересмотреть саму концепцию взаимовыручки, которая поддерживает все низшие дивизионы.

Кризис итальянского футбола начался давно. В 2003 году у Ювентуса был такой же оборот, как у всех ведущих клубов Европы. Около 230-250 миллионов евро".

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"Спустя 20 лет нам удалось удвоить эту цифру, но наши международные конкуренты увеличили ее в четыре раза. Главная проблема в том, что по итальянским правилам футбол – просто игра, а не индустрия.

В свете нестабильной экономической системы страны, отсутствия конкуренции в телевизионном секторе, не забывая об инфраструктурных проблемах, представить себе рост итальянского футбола на высшем уровне очень сложно", – сказал итальянский функционер в интервью Football Italia.

Напомним, после 37 туров Серии А Ювентус занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 68 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Серия А

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