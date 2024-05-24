Ювентус близок к подписанию лучшего вратаря сезона в Серии А

Туринский Ювентус намерен освежить позицию голкипера, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, ранее стало известно, что "бьянконери" готовы продать Войцеха Щесны и взять на его место более молодого голкипера.

Выбор туринцев пал на кипера Монцы Микеле Ди Грегорио, который в этом сезоне признан лучшим вратарем лиги.

Ди Марцио пишет, что Ювентус уже договорился с самим игроком, осталось только достичь соглашения с Монцой. Трансфер оценивается в примерно 20 млн евро.

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