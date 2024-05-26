Ювентус договорился о покупке нового голкипера

Туринцы получили устное согласие на переход от игрока.

Лучший вратарь сезона Серии А переходит в Ювентус. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Между сторонами достигнуто устное соглашение. Туринцы заплатят Монце за Микеле Ди Грегорио 18+2 млн евро.

Действующий контракт 26-летнего итальянца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В этом сезоне Ди Грегорио сыграл 33 матча в Серии А и был признан лучшим вратарем чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что ветеран Ювентуса может летом покинуть клуб.

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