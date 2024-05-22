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Ветеран Ювентуса может летом покинуть клуб

Сандро рассматривает вариант с переездом на родину.
Сегодня, 19:50
Алекс Сандро / Getty Images
Алекс Сандро / Getty Images

Фулбек Алекс Сандро может продолжить карьеру в Сан-Паулу. Об этом сообщает UOL.

33-летний защитник Ювентуса заинтересовал бразильский клуб. Переговоры уже начались, и Сандро положительно отозвался о проекте.

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Напомним, контракт Сандро с Ювентусом истекает этим летом.

В текущем сезоне футболист сыграл 15 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Алекс Сандро

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