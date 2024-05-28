Не Довбик: Ла Лига назвала лучшего игрока сезона и обладателей других наград
Главный приз забрал Джуд Беллингем.
Испанская Ла Лига объявила обладателей индивидуальных наград по итогам сезона.
Лучшим игроком сезона стал Джуд Беллингем. На награду также претендовал Артем Довбык, который вошел в финальную десятку претендентов.
Лучшим тренером сезона стал Мичел из Жироны, лучшим футболистом до 23 лет был признан Ламина Ямаля, а самый красивый гол сезона забил Хесус Арезо.
Обладатели индивидуальных наград Ла Лиги в сезоне-2023/24
- Лучший игрок - Джуд Беллингем (Реал)
- Лучший тренер - Мичел (Жирона)
- Лучший футболист до 23 лет - Ламин Ямаль (Барселона)
- Лучший гол сезона - Хесус Арезо (Осасуна в ворота Хетафе)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!