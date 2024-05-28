Не Довбик: Ла Лига назвала лучшего игрока сезона и обладателей других наград

Испанская Ла Лига объявила обладателей индивидуальных наград по итогам сезона.

Лучшим игроком сезона стал Джуд Беллингем. На награду также претендовал Артем Довбык, который вошел в финальную десятку претендентов.

Лучшим тренером сезона стал Мичел из Жироны, лучшим футболистом до 23 лет был признан Ламина Ямаля, а самый красивый гол сезона забил Хесус Арезо.

Обладатели индивидуальных наград Ла Лиги в сезоне-2023/24

Лучший игрок - Джуд Беллингем (Реал)

Лучший тренер - Мичел (Жирона)

Лучший футболист до 23 лет - Ламин Ямаль (Барселона)

Лучший гол сезона - Хесус Арезо (Осасуна в ворота Хетафе)

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