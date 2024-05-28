iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Не Довбик: Ла Лига назвала лучшего игрока сезона и обладателей других наград

Главный приз забрал Джуд Беллингем.
Вчера, 21:42
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Испанская Ла Лига объявила обладателей индивидуальных наград по итогам сезона.

Лучшим игроком сезона стал Джуд Беллингем. На награду также претендовал Артем Довбык, который вошел в финальную десятку претендентов.

Лучшим тренером сезона стал Мичел из Жироны, лучшим футболистом до 23 лет был признан Ламина Ямаля, а самый красивый гол сезона забил Хесус Арезо.

Обладатели индивидуальных наград Ла Лиги в сезоне-2023/24

  • Лучший игрок - Джуд Беллингем (Реал)
  • Лучший тренер - Мичел (Жирона)
  • Лучший футболист до 23 лет - Ламин Ямаль (Барселона)
  • Лучший гол сезона - Хесус Арезо (Осасуна в ворота Хетафе)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал джуд беллингем артем довбик

Статьи по теме

"Для меня очень особенная игра": Беллингем высказался о предстоящем финале ЛЧ против Боруссии "Для меня очень особенная игра": Беллингем высказался о предстоящем финале ЛЧ против Боруссии
Атлетико планирует сделать предложение по трансферу Довбика Атлетико планирует сделать предложение по трансферу Довбика
Довбик подвел итоги дебютного сезона в Ла Лиге Довбик подвел итоги дебютного сезона в Ла Лиге
Реал попросил французского вундеркинда отклонять предложения других клубов Реал попросил французского вундеркинда отклонять предложения других клубов
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:27
Определилась дата реванша Усика и Фьюри
Европа13:21
Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании
Украина13:03
Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира
Киберспорт12:49
ENCE объявила о подписании sdy
НБА12:27
Генменеджер Оклахомы: Подписание Хэйуорда - это мой провал
Европа12:20
Известно, когда Компани подпишет контракт с Баварией
Европа11:56
Владелец Манчестер Юнайтед определил пять критериев для входящих трансферов
Украина11:50
Полесье объявило об уходе Бойко
Евро-202411:45
Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
Европа11:21
Лидер Боруссии - о невызове на чемпионат Европы: Обидно, я был готов сидеть на скамейке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK