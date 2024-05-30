Мичел: Савио и Довбик - игроки, благодаря которым команда очень выросла

Главный тренер Жироны Мичел заявил, что благодаря аренде Савио и приобретению Артема Довбика его команда значительно улучшила свой уровень.

Также специалист рассказал, кто из этой пары больше удивил его.

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"Все наши успехи стали возможны благодаря непрерывности проекта, возможности удерживать важных футболистов со второго года и новых дополнений. Это заставило нас сделать шаг вперед.

Савио и Довбик - игроки, благодаря которым мы очень выросли, и, главное, что они были с нами почти с начала предсезонной подготовки. Я видел, что есть костяк команды и новоприбывшие быстро в него влились.

У нас было очень мало времени на адаптацию новичков. В случае с Довбиком очень помогло то, что он уже выступал в Европе, и его адаптация прошла гораздо быстрее.

По Довбику мы чувствовали, что он будет важным игроком в Ла Лиге.

Савио удивил всех. Это самый большой талант, которого я когда-либо тренировал, и я предсказываю ему будущее на очень высоком уровне", - сказал Мичел.



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