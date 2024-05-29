Каталонский гастротур: Цыганкову и Довбику устроили в Жироне дегустацию местной кухни

Украинским игрокам Жироны Виктору Цыганкову и Артему Довбику устроили гастрономический тур по городу, который представляет их команда, предложив продегустировать традиционные каталонские продукты.

Футболисты начали с местных сыров, которые пришлись им обоим по вкусу. В гастробаре, куда их привел гид, украинцы попробовали тапасы с анчоусами, а также улитки, и тут мнения уже разделились.

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Завершили гастрономическую экскурсию Цыганков и Довбик традиционным десертом, оставшись довольными, но отметив, что он слишком сладкий.

Ранее тренер Жироны оценил шансы на уход Довбика и Цыганкова.

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