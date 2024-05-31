Звезда Наполи договорился о переходе в ПСЖ, но клуб не намерен его отпускать

Итальянцы требуют не менее 150 млн евро за Кварацхелию.

Нападающий Наполи Хвича Кварацхелия дал согласие на переход в ПСЖ, утверждает Corriere dello Sport.

Однако есть большие сомнения, что этот трансфер состоится, так как Наполи еще не одобрил этот переход.

ПСЖ предлагает итальянскому клубу порядку 100 млн, в то время, как неаполитанцы согласны рассматривать только предложения от 150 млн евро.

Если парижане хотят получить грузинского игрока, им придется сильно раскошелиться, так как де Лаурентис не готов отступать. Так что, вероятней всего, Хвича еще один сезон проведет в Италии.

Ранее также сообщалось, что Челси отказался от покупки Осимхена.

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