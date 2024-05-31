Анчелотти: Реал близок к тому, чтобы сделать самое большое, что можно в футболе

Наставник Реала Карло Анчелотти высказался о грядущем финале Лиги Чемпионов против Боруссии Дортмунд.

Итальянский специалист считает, что, если даже Реал проиграет, то этот сезон все равно является успешным для мадридцев.

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"Мы не одержимы этим трофеем. Это наша миссия - мы одержимы конкуренцией. Очевидно, что выиграть Лигу чемпионов очень важно, но я думаю, что мы могли бы утверждать, что наш сезон уже является успешным.

Трудности, с которыми коллектив сталкивался на протяжении него, дал ему возможность продемонстрировать правильное отношение и терпение. Мы воспринимаем этот матч как возможность стать лучше.

Мы близки к самому большому, что можно сделать в футболе: к тому, чтобы поднять трофей Лиги чемпионов. Но есть страх, что мы позволим ему ускользнуть. Поэтому нам нужно наслаждаться пребыванием здесь, нам нужно немного удачи, и мы не должны сдаваться, что бы ни случилось. Это нормально, что чем больше у вас страха, тем слаще может быть победа, если вы ее достигнете", - заявил Анчелотти.

Напомним, ранее Карло рассказал, что будет самым важным в игре против Боруссии

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