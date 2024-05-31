"Талант и жертвенность": Анчелотти рассказал, что должно помочь Реалу выиграть финал Лиги Чемпионов

Наставник Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о финале Лиги Чемпионов.

По словам итальянского специалиста, для победы в таком поединке нужны уверенность в своих силах, талант игроков и умение жертвовать друг для друга.

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"Это важнейший матч сезона и мы будем проявлять максимум уважения к нашим соперникам. По состоянию на сейчас, все проходит хорошо, мы правильно настроены.

Мы, как правило, наслаждаемся развитием таких игр. Мы уверены в наших игроках и знаем, что они сделают все возможное. Родриго, например, является тем, кто всегда так делал, и мы не сомневаемся, что он будет продолжать это делать.

Моя идея заключается в том, чтобы быть чрезвычайно четким в отношении тактики. Чем четче она есть, тем счастливее и лучше выступают игроки. Эмоции будут, но они могут вызвать страх и заблокировать уверенность, необходимую для победы. Качество - на первом месте, и мои игроки фантастические. Второе - это коллективное отношение: работать и жертвовать друг для друга. Это ключи: талант и жертвенность.

Участвовать в такой игре всегда является чем-то особенным. Финал Лиги чемпионов - самый важный. Уэмбли действительно является историческим стадионом и это захватывает. Я очень рад быть здесь и надеюсь, что моя команда покажет все, что умеет", - отметил Карло Анчелотти.

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