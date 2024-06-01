Экс-тренер Челси может продолжить карьеру в греческом клубе
Панатинаикос приглашает Маурицио Сарри.
Итальянский специалист Маурицио Сарри может оказаться в Греции, пишет SDNA.
Напомним, что тренер находится без работы с марта текущего года после того, как его уволили из Лацио.
Однако сейчас работу специалисту готов предложить греческий Панатинаикос. Афинский клуб готов предложить Сарри трехлетний контракт с зарплатой в 4,5 млн евро в год.
Если Сарри примет условия афинского клуба, то станет наиболее высокооплачиваемым специалистом в истории греческого спорта.
Как пишет издание, итальянец не стал отвечать сразу, взяв время поразмыслить над предложением.
Ранее также сообщалось, что другой экс-тренер Челси может стать во главе Фенербахче.
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