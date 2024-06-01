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Экс-тренер Челси может продолжить карьеру в греческом клубе

Панатинаикос приглашает Маурицио Сарри.
Сегодня, 09:26
Маурицио Сарри / Getty Images
Маурицио Сарри / Getty Images

Итальянский специалист Маурицио Сарри может оказаться в Греции, пишет SDNA.

Напомним, что тренер находится без работы с марта текущего года после того, как его уволили из Лацио.

Однако сейчас работу специалисту готов предложить греческий Панатинаикос. Афинский клуб готов предложить Сарри трехлетний контракт с зарплатой в 4,5 млн евро в год.

Если Сарри примет условия афинского клуба, то станет наиболее высокооплачиваемым специалистом в истории греческого спорта.

Как пишет издание, итальянец не стал отвечать сразу, взяв время поразмыслить над предложением.

Ранее также сообщалось, что другой экс-тренер Челси может стать во главе Фенербахче.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маурицио Сарри

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