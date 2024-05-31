Моуринью достиг договоренности с новым клубом - Ди Марцио

Жозе Моуринью близок к тому, чтобы получить новую работу, утверждает Джанлука Ди Марцио.

По информации инсайдера, португальский тренер достиг договоренностей с Фенербахче.

Моуринью получит двухлетний контракт с турецким клубом, а о его назначении могут объявить уже сегодня.

Интересно, в клубе скоро пройдут выборы нового президента, и оба кандидата поддерживают назначение Жозе. Над сделкой работал спортивный директор клуба Мариу Бранка.

Ранее также сообщалось, что Гвардиола получил жесткий дедлайн от Манчестер Сити.

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