Моуринью достиг договоренности с новым клубом - Ди Марцио
Португальский тренер возглавит Фенербахче.
Жозе Моуринью близок к тому, чтобы получить новую работу, утверждает Джанлука Ди Марцио.
По информации инсайдера, португальский тренер достиг договоренностей с Фенербахче.
Моуринью получит двухлетний контракт с турецким клубом, а о его назначении могут объявить уже сегодня.
Интересно, в клубе скоро пройдут выборы нового президента, и оба кандидата поддерживают назначение Жозе. Над сделкой работал спортивный директор клуба Мариу Бранка.
Ранее также сообщалось, что Гвардиола получил жесткий дедлайн от Манчестер Сити.
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