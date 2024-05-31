Манчестер Сити установил Гвардиоле дедлайн по принятию решения о будущем

"Горожане" хотят получить как можно больше времени, чтобы подготовиться к потенциальной замене испанца.

Манчестер Сити попросил Пепа Гвардиолу принять окончательное решение о его будущем к Рождеству, сообщает ESPN.

У 53-летнего испанца остался всего год по контракту с "горожанами". И недавно появилась информация, что тренер хочет покинуть английский клуб по завершению соглашения.

Манчестер Сити в свою очередь хочет продлить контракт с Гвардиолой. Но крепкие отношения наставника со спортивным директором Чики Бегиристайном означают, что ему будет предоставлена ​​свобода решать, как и когда он уйдет.

Источник сообщил ESPN, что в клубе осознают, насколько сложной задачей будет замена Гвардиолы. Поэтому там хотят получить как можно больше времени, чтобы разработать план преемственности и оценить потенциальные замены.

По информации издания, в будущем Гвардиола вряд ли согласится на работу в каком-либо клубе. Но при этом у него есть амбиции поработать на уровне национальных сборных.

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Напомним, что после победы над Вест Хэмом со счетом 3:1 Пеп Гвардиола заявил, что он "ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться". Он также сказал, что "устал", и предположил, что ему не хватает мотивации для подготовки к следующему сезону.

Сити ожидает, что Гвардиола выполнит обязанности по контракту и поведет за собой команду в сезон-2024/25.

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