iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити установил Гвардиоле дедлайн по принятию решения о будущем

"Горожане" хотят получить как можно больше времени, чтобы подготовиться к потенциальной замене испанца.
Сегодня, 00:30
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Манчестер Сити попросил Пепа Гвардиолу принять окончательное решение о его будущем к Рождеству, сообщает ESPN.

У 53-летнего испанца остался всего год по контракту с "горожанами". И недавно появилась информация, что тренер хочет покинуть английский клуб по завершению соглашения.

Манчестер Сити в свою очередь хочет продлить контракт с Гвардиолой. Но крепкие отношения наставника со спортивным директором Чики Бегиристайном означают, что ему будет предоставлена ​​свобода решать, как и когда он уйдет.

Источник сообщил ESPN, что в клубе осознают, насколько сложной задачей будет замена Гвардиолы. Поэтому там хотят получить как можно больше времени, чтобы разработать план преемственности и оценить потенциальные замены.

По информации издания, в будущем Гвардиола вряд ли согласится на работу в каком-либо клубе. Но при этом у него есть амбиции поработать на уровне национальных сборных.

Читай также: Хавбек Манчестер Сити предложил свои услуги Барселоне

Напомним, что после победы над Вест Хэмом со счетом 3:1 Пеп Гвардиола заявил, что он "ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться". Он также сказал, что "устал", и предположил, что ему не хватает мотивации для подготовки к следующему сезону.

Сити ожидает, что Гвардиола выполнит обязанности по контракту и поведет за собой команду в сезон-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Хавбек Манчестер Сити предложил свои услуги Барселоне Хавбек Манчестер Сити предложил свои услуги Барселоне
Клуб из Саудовоской Аравии помешал Манчестер Сити продлить контракт с одним из лидеров Клуб из Саудовоской Аравии помешал Манчестер Сити продлить контракт с одним из лидеров
Гвардиола принял решение покинуть Манчестер Сити после завершения контракта Гвардиола принял решение покинуть Манчестер Сити после завершения контракта
Лига чемпионов: Бенфика также примет участие в турнире Лига чемпионов: Бенфика также примет участие в турнире
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

НБА00:55
Плей-офф НБА: Даллас постарается обыграть Миннесоту и выйти в Финал к Бостону
Европа00:50
Клуб АПЛ намерен приобрести Беллингема
Европа00:30
Манчестер Сити установил Гвардиоле дедлайн по принятию решения о будущем
Вчера, 23:57
Европа23:57
Легенда Барселоны находится под следствием из-за сделки по Суперкубку Испании
Европа23:37
Сент-Этьен обыграл Мец в первом матче плей-офф за место в Лиге 1
Другие страны23:20
Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая после Копа Америка-2024
Бокс23:05
"Он слышал очень много голосов": Экс-чемпион посоветовал, что изменить Фьюри к реваншу с Усиком
Лига Чемпионов22:54
"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина
Евро-202422:33
Миколенко тренируется по индивидуальной программе в расположении сборной Украины
Европа22:05
Хавбек Манчестер Сити предложил свои услуги Барселоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK