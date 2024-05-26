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Гвардиола принял решение покинуть Манчестер Сити после завершения контракта

Следующий сезон может стать для испанца последним.
26 мая, 22:59
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Рулевой Ман Сити Пеп Гвардиола принял решение о своем будущем.

Как сообщает издание Daily Mail, Пеп хочет покинуть клуб летом следующего года, то есть, после завершения сезона-2024/25.

Руководство "горожан" хочет продлить пребывание Гвардиолы в клубе, но он остается на своем и хочет, чтобы следующий год стал для него последним в клубе.

Напомним, что в этом сезоне Манчестер Сити выиграли лишь АПЛ, однако, сделали они это в четвертый раз подряд

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