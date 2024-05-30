Хавбек Манчестер Сити предложил свои услуги Барселоне

У Барселоны появился один вариант по усилению опорной зоны своей команды.

Как сообщает испанское издание Diario Sport, состав каталонского клуба может пополнить хавбек Манчестер Сити Калвин Филлипс.

Англичанин готов покинуть АПЛ в поисках нового опыта. Он предложил свои услуги Барселоне, так как считает, что ее стиль идеально ему подходит. При этом отмечается, что каталонцы пока что не намерены делать никакие действия в данном направлении.

Считается, что "горожане" хотят продать 28-летнего полузащитника за 30 миллионов евро. Однако чемпионы Англии понимают, что аренда игрока более вероятна.

Стоит отметить, что Филлипс мог присоединиться к Барселоне еще в январе, когда он дал свое согласие на аренду в Испанию.

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Однако тогда "сине-гранатовые" сделали приоритет в пользу приобретения Витора Роке, после чего у них не осталось свободного места в зарплатной ведомости. Полузащитник решил не ждать, чем решится эта ситуация и согласился уехать в Вест Хэм.

Ранее стало известно, что Барселона не может зарегистрировать нового главного тренера Ханси Флика и его помощников.

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