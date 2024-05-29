Клуб из Саудовоской Аравии помешал Манчестер Сити продлить контракт с одним из лидеров
Эдерсон близок к уходу из стана "горожан".
Голкипер Эдерсон должен был подписать новый контракт с Манчестер Сити весной, но сейчас рассматривает предложение от Аль-Иттихада.
По данным журналиста The Athletic Сэма Ли, клуб все еще надеется, что 30-летний бразильский вратарь останется, и предложение о продлении контракта остается в силе.
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Напомним, действующий контракт Эдерсона с "горожанами" истекает летом 2026 года.
В текущем сезоне голкипер провел 43 матча во всех турнирах, из которых 16 "сухих".
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